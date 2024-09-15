Bağcılar TEM İSTOÇ mevkiinde yaşanan zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Bağcılar TEM İSTOÇ mevkiinde yağışın da etkisiyle 6 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Bağcılar'da Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?