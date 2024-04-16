Bağcılar'da zincirleme kaza: 3 yaralı - Son Dakika
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Bağcılar'da zincirleme kaza: 3 yaralı

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Bağcılar'da bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 5 aracın karıştığı kazada yaralanan 3 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Kaza, sabah saatlerinde Bağcılar Batışehir yolunda meydana geldi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralanan 3 kişiyi hastaneye sevk etti. Araçların çekici ile yoldan çekilmesinin ardından trafik normale dönerken polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlattı.

16.04.2024 09:35
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Bağcılar'da zincirleme kaza: 3 yaralı

İSTANBUL - Bağcılar'da bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 5 aracın karıştığı kazada yaralanan 3 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Kaza, sabah saatlerinde Bağcılar Batışehir yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 5 araç kazaya karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralanan 3 kişiyi hastaneye sevk etti. Araçların çekici ile yoldan çekilmesinin ardından trafik normale dönerken polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlattı.

Bağcılar\'da zincirleme kaza: 3 yaralı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bağcılar'da zincirleme kaza: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bağcılar'da zincirleme kaza: 3 yaralı - Son Dakika
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