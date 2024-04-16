Bağcılar\'da zincirleme kaza: 3 yaralı

NATO'nun Karadeniz'deki en büyük tatbikatı 'Deniz Kalkanı' devam ediyor

NATO'nun Karadeniz'deki en büyük tatbikatı olan 'Deniz Kalkanı', 13 ülkeden onlarca savaş gemisi ve binlerce askerin katılımıyla 8 Nisan'dan bu yana devam ediyor. Tatbikat, Karadeniz'deki güncel risk ve güvenlik tehditleri göz önünde bulundurularak gerçekleştiriliyor ve denizde arama-kurtarma faaliyetleri, yasa dışı faaliyetlerle mücadele ve deniz trafiğinin kontrolü gibi hedefleri içeriyor. Romanya, Bulgaristan, Fransa, Gürcistan, Yunanistan, İtalya, İngiltere, Moldova, Hollanda, Polonya, Portekiz, Türkiye ve ABD'nin katıldığı tatbikat, 21 Nisan'da sona erecek.