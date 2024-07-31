Bağcılar'daki motosiklet kazasında hayatını kaybeden polis memurunun kimliği belli oldu

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Bağcılar'daki motosiklet kazasında hayatını kaybeden polis memurunun kimliği belliği oldu

İSTANBUL - Bağcılar'da mesai bitimi evine motosikleti ile dönerken başka bir motosiklet ile çarpışan ve olay yerinde hayatını kaybeden polis memurunun kimliği belli oldu. Hayatını kaybeden polis memurunun Harun Kaya olduğu öğrenildi.

Kaza, bugün saat 10: 00 sıralarında Bağcılar Mahmutbey Mahallesi Tem otoyolu İSTOÇ mevkiinde meydana geldi. Kazada mesaisi biten polis memuru motosikletiyle evine doğru yola çıkmış, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine aynı yönde seyreden başka bir motosikletle çarpmıştı. Kaza sonucu polis memurunun kontrolündeki motosiklet yola savrulmasıyla polis memuru hayatını kaybetmişti.

Ölen polis memurunun kimliği tespit edildi

İhbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalede polis memuru hayatını kaybettiğini belirledi. Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılan polis memurunun kimliği belli oldu. Hayatını kaybeden polis memurunun Harun Kaya olduğu öğrenildi.