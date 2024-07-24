Bağcılar Necattin Camii'nde oklu saldırı: İmam okla yaralandı - Son Dakika
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Bağcılar Necattin Camii'nde oklu saldırı: İmam okla yaralandı

Bağcılar Necattin Camii'nde yaşanan olayda, Muhammet F.G. isimli saldırgan, camide şortla namaz kılan bir kişiye müdahale etmediği gerekçesiyle tartıştığı İmam Dursun Kuru'yu okla yaraladı. Saldırgan, vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilirken, yaralanan imam hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

24.07.2024 15:59
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Bağcılar Necattin Camii'nde oklu saldırının detayları ortaya çıktı. İddiaya göre saldırgan Muhammet F.G., camide şortla namaz kılan bir kişiye müdahale etmediği gerekçesiyle İmam Dursun Kuru ile tartıştı. Cami çıkışında imamı okla vuran zanlı, vatandaşlar tarafından böyle yakalandı.

İlginç olay Bağcılar Necattin Camii'nde yaşandı. İddiaya göre Muhammet F.G. isimli şahıs, camide şortla namaz kılan bir kişiye müdahale etmediği gerekçesiyle imam Dursun Kuru ile tartıştı. Tartışma ardından camiden çıkan şahıs, bir süre sonra okuyla geri geldi. Namaz sonrası dışarı çıkan imam Dursun Kuru'yu gören Muhammet F.G., okla imamı yaraladı.

Yaşananları gören vatandaşlar olaya müdahale etti. Saldırgan çevredeki esnaf tarafından yaka paça etkisiz hale getirilirken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan imam Dursun Kuru, omuzunda okla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyatla omuzundaki ok parçaları çıkartılan Kuru'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Saldırgan Muhammet F.G. ise olay yerine gelen polis ekipleri teslim edildi. Gözaltına alınan zanlı, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Bağcılar, Cami, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bağcılar Necattin Camii'nde oklu saldırı: İmam okla yaralandı - Son Dakika

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