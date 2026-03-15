Bağdat Havalimanı'na Roket Saldırısı

Irak'taki Bağdat Uluslararası Havalimanı ve çevresine düzenlenen roket saldırısında 5 kişi yaralandı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Bağdat Uluslararası Havalimanı ve çevresine roket saldırısı düzenlendi. Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Güvenlik Medya Birimi, saldırıda 4'ü havalimanı güvenlik görevlisi, 1'i mühendis olmak üzere toplam 5 kişinin yaralandığını açıkladı.

Güvenlik Medya Birimi, saldırı sonrası roket fırlatma platformunun başkentin batısındaki bölgede bir aracın içinde gizlenmiş olarak bulunduğunu belirterek, bir dizi subayın görevden alındığını aktardı.

Adı açıklanmayan güvenlik kaynakları, havalimanı bölgesinde ABD operasyonlarına lojistik destek sağlayan üssün insansız hava araçları ve Katyuşa roketleriyle hedef alındığını belirtti. - BAĞDAT