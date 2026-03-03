Bağdat'ta Protesto Gösterileri: 15 Yaralı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, İran Dini Lideri Ali Hamaney'in öldürülmesini protesto eden grup ile güvenlik güçleri arasında çıkan şiddet olaylarında 15 kişi yaralandı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği binası ve yabancı misyonların bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye girmeye çalışan protestocular ile güvenlik güçleri arasındaki gerilim tırmanıyor. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, emniyet güçleri Yeşil Bölge çevresindeki protestocuları dağıtmak için yoğun şekilde göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etti. Müdahale sonucunda göstericiler, başkentin merkezindeki Hürriyet Meydanı bölgesine doğru geri itildi.

Güvenlik güçleri ile protestocular arasında çıkan arbedede her iki taraftan toplam 15 kişinin yaralandığını bildirdi. Yaralanmaların bir kısmının atılan taşlardan, bir kısmının ise yoğun gaz kullanımı nedeniyle yaşanan boğulma ve nefes darlığı vakalarından kaynaklandığı belirtildi. En üst düzeyde korunan Yeşil Bölge çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken, bölgedeki askeri hareketlilik ve gergin bekleyiş devam ediyor. - ERBİL