Bağdat'ta Roket Saldırısı: Tansiyon Yükseldi
Bağdat'ta Roket Saldırısı: Tansiyon Yükseldi

08.04.2026 01:08
Bağdat'ta patlamalar ve roket saldırıları gerçekleşti, bir ev isabet aldı. İtfaiye ve güvenlik sevk edildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta çok sayıda patlama sesi duyulurken, bir eve roket isabet etti.

ABD'nin İran'a düzenlemeyi planladığı saldırıya saatler kala Irak'ın başkenti Bağdat'ta tansiyon yükseldi. Bağdat'ta çok sayıda patlama sesi duyuldu. Yerel kaynaklar, Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarında bulunan ABD'ye ait Victoria Askeri Üssü'nün hedef alındığını belirterek, roketlerden birinin Amriye semtindeki bir eve isabet ettiğini açıkladı. Evde yangın çıkarken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve güvenlik gücü sevk edildi. Saldırıdaki ölü ve yaralı henüz bilinmiyor. - BAĞDAT

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, 3. Sayfa, Tansiyon, İtfaiye, Bağdat, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bağdat'ta Roket Saldırısı: Tansiyon Yükseldi - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jari Litmanen 55 yaşında futbola geri döndü Jari Litmanen 55 yaşında futbola geri döndü
Emekli polis balık tutarken boğuldu Emekli polis balık tutarken boğuldu
Kuzey Kore rotayı değiştirdi İran yerine ABD’yi mi tercih etti Kuzey Kore rotayı değiştirdi! İran yerine ABD'yi mi tercih etti?
Manisa’da cinayet aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı Manisa'da cinayet aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı
Aşk üçgeni bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 yaralı Aşk üçgeni bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 yaralı
İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu

02:10
Trump’ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti.
Trump'ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti.
02:08
Trump’ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü
Trump'ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü
01:36
Trump, İran’la iki haftalık ateşkesi kabul etti
Trump, İran'la iki haftalık ateşkesi kabul etti
00:19
Eskişehir’de Günyüzü Kaymakamı Kurt kaza geçirdi: 1 ölü, 2 yaralı
Eskişehir’de Günyüzü Kaymakamı Kurt kaza geçirdi: 1 ölü, 2 yaralı
00:16
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan Mustafa Ceceli’den ilk açıklama
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan Mustafa Ceceli'den ilk açıklama
00:01
Sele kapılan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti
Sele kapılan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 02:21:45.
SON DAKİKA: Bağdat'ta Roket Saldırısı: Tansiyon Yükseldi - Son Dakika
