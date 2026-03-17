Bağdat'ta Roketli Saldırı: 4 Ölü

Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezinde İran destekli silahlı grupların bulunduğu binaya düzenlenen roketli saldırıda, 4 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.

İran ile ABD-İsrail savaşının başlamasının ardından Orta Doğu ve Körfez ülkelerinde sık sık saldırılar düzenleniyor. Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezinde İran destekli silahlı grupların bulunduğu belirtilen bir binaya roketli saldırı düzenlendi. El Jadriya bölgesinde düzenlenen saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, saldırı, sabaha karşı 4 roketle gerçekleştirildi. Saldırı sonucu yerle bir olan evde 2 üst düzey yetkili ve İranlı şahısların da bulunduğu aktarıldı.

Saldırının ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, el Jadriya'da birçok cadde trafiğe kapatıldı. - BAĞDAT