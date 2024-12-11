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Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Manisa'da

Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Manisa\'da

Vali Özkan başkanlığında bağımlılıkla mücadele yolları belirlendi, toplum bilinci artırılacak.

11.12.2024 17:03
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Manisa Valisi Vahdettin Özkan başkanlığında gerçekleştirilen Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında madde bağımlılığının azaltılması ve önlenmesi, bağımlılıkla mücadele faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesinin yol haritası belirlendi.

Manisa'da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Vahdettin Özkan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda özellikle gençleri ve toplumu derinden etkileyen uyuşturucu ve uyuşturucu madde bağımlılığı konusunda bugüne kadar alınan kararlar ve yürütülen faaliyetler değerlendirildi.

Toplantıda konuşma yapan Vali Vahdettin Özkan, bağımlılıkla mücadelenin küresel bir sorun olduğuna dikkat çekerek, "Bağımlılıkla mücadele, devletin ve milletin birlikte çalışması gereken bir alan. Bu konuda yalnızca kamu görevlileri değil, her bir vatandaşımızın bu tehlikenin farkında olması ve çözüm için birlikte hareket etmesi gerekiyor" dedi.

Bu tür zararlı maddelerle mücadele etmek için ulusal düzeyde oluşturulmuş eylem planlarının bulunduğunu dile getiren Vali Özkan, bu eylem planlarının amacı ve stratejik hedeflerine vurgu yaptı.

Vali Özkan, "Çocuklarımızın geleceğini tehdit eden en büyük tehlikeyle karşı karşıyayız. Bu musibete karşı temkinli olmak, hepimizin öncelikli görevi olmalıdır. Bu eylem planlarının çıktısı, toplumun her ferdinin bu konuya duyarlı olması ve müdahale araçlarını etkili bir şekilde kullanabilmesi ile mümkündür. Eylem planları çerçevesinde, zararlı maddelerin arzının kontrol altında tutulması, adli makamların ve kolluk kuvvetlerinin iş birliğiyle yürütülmektedir. Ayrıca, rehabilitasyon faaliyetleri halk sağlığı nezdinde yürütülmektedir" dedi.

Bağımlılıkla mücadelede toplumun her kesiminin bu süreçte yer alması gerektiğini vurgulayan Vali Özkan, "Madde talebini azaltmak için toplumun her bireyinin bilinçlenmesi, bu konuda eğitilmesi ve gerekli refleksleri geliştirmesi önemlidir." ifadelerini kullandı.

Vali Özkan, bu süreçte eğitimle farkındalık oluşturulmasının kritik olduğunu, milli eğitim, halk sağlığı, aile hekimleri ve diğer kurumların iş birliği yaparak toplumun bilinçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, okul müdürleri ve öğretmenlerin eğitilmesi, ailelerin bilgilendirilmesi ve eylem planlarının izlenebilir ve ölçülebilir sonuçlar üretmesi gerektiğine dikkat çeken Vali Özkan, "Bağımlılıkla mücadelede sadece devletin değil, tüm toplumun üzerine düşen bir sorumluluk. Eğer çocuklarımızı bu tehlikeden korumak istiyorsak, tüm toplumun bir fedakarlık yaparak bu konuda bilinçli olması gerekiyor." diyerek sözlerini tamamladı.

Toplantı bağımlılıkla daha etkin bir mücadele yürütülmesi için alınması gereken tedbirler ve yapılması gereken çalışmalara ilişkin görüş ve önerilerin alınmasıyla sona erdi.

Şehzadeler Kaymakamlığı Toplantı Salonunda yapılan toplantıya Vali Vahdettin Özkan'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Mustafa Özkaynak, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erol Karaca ve kurul üyeleri katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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