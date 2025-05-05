Bahar Aksu'yu Öldüren Zanlılar Yakalandı - Son Dakika
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Bahar Aksu'yu Öldüren Zanlılar Yakalandı

Şişli'de eski eşi tarafından vurularak öldürülen Bahar Aksu'nun failleri Silivri'de gözaltına alındı.

05.05.2025 12:54
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İstanbul Şişli'de 34 yaşındaki Bahar Aksu'yu vurarak öldüren eski eşi ve yanındakilerin Silivri'de gözaltına alınma anları ortaya çıktı. Olayda kullandıkları araçla yakalanan failler, Aksu'yu sokak ortasında kaçırmak istemiş, direnç gösteren kadını silahla vurarak öldürmüştü.

Edinilen bilgiye göre, olay, Şişli'de yaşanmıştı. 34 yaşındaki Bahar Aksu eski eşi ve beraberindeki kişiler tarafından sokak ortasında kaçırılmak istenmiş, ardından silahla vurularak öldürülmüştü.

Aksu'yu vurarak öldüren eski eşi ve yanındaki faillerin yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Zanlılar, Silivri'de şehir çıkışlarında kontrol yapan polis ekiplerince yakaladı. Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri zanlıları olayda kullandıkları araçla birlikte ilçe çıkışında yakaladı. Zanlıların yakalanarak yere yatırıldığı anlar kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bahar Aksu'yu Öldüren Zanlılar Yakalandı - Son Dakika

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