Bahar Candan hastaneden çıktı, cezaevine geri gönderildi - Son Dakika
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Bahar Candan hastaneden çıktı, cezaevine geri gönderildi

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından tutuklu olan sosyal medya fenomeni Bahar Candan, tedavisinin ardından hastaneden taburcu edilerek tekrar cezaevine gönderildi.

27.05.2024 16:04
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Hastaneye kaldırılan Bahar Candan yeniden cezaevine sevk edildi

İSTANBUL - Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından tutuklu bulunan ve geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan sosyal medya fenomeni Bahar Candan, tedavisinin ardından yeniden cezaevine sevk edildi.

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından haklarında soruşturma başlatılan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanmıştı. İddianame kapsamında Alisya Bahar Candan'ın 14 yıldan 44 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilirken ablası Gülnihal Çiçek'in ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapsi istenmişti. Önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak kardeşlerden Nihal Candan, anoreksiya rahatsızlığı yaşaması nedeniyle geçtiğimiz haftalarda tahliye edilmişti.

Ablası Nihal Candan'ın cezaevinden çıkmasının ardından Bahar Candan tutuklu bulunduğu Marmara Cezaevi'nde iddiaya göre kendisine zarar verdiği için 24 Mayıs günü hastaneye sevk edilmişti. Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Candan tedavisinin ardından yeniden cezaevine sevk edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bahar Candan hastaneden çıktı, cezaevine geri gönderildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bahar Candan hastaneden çıktı, cezaevine geri gönderildi - Son Dakika
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