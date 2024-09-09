Adıyaman'da Bahçede Silahlı Saldırı: 1 Ölü

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Bahçede çalışırken silahlı saldırıya uğradı: 1 ölü

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde bahçede çalışan bir kişi kimliği belirsiz bir şahsın silahlı saldırısına uğrayarak öldürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi Mahmut Nedim Ökmen Mahallesinde evinin bahçesinde çalışan Abdurrahman Akay (54), plakasız bir otomobille gelen kimliği belirsiz bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Tüfekle açılan ateş sonucunda evinin bahçesinde infaz edilen Abdurrahman Akay kanlar içerisinde yere yığıldı. Kimliği belirsiz şahıs aracıyla olay yerinden hızla kaçarken durum 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi.

Abdurrahman Akay'ın yakınları zaman kaybetmemek için olay yerinden geçen Doğal Gaz Acil ekip aracını durdurarak Akay'ı araca bindirdi. Çelikhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Abdurrahman Akay yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Akay'ın cenazesi hastane morguna kaldırılırken polis ekipleri ise olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri, Abdurrahman Akay'ı infaz eden ve daha sonra plakasız aracıyla kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.