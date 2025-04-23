Bahçelievler\'de 23 Nisan Törenine Deprem Gölgeleri Düştü

Bahçelievler Belediyesi'nde 23 Nisan töreninde öğrencilere makam devredildiği sırada depreme yakalanıldı. Belediye Başkanı Hakan Bahadır sakinliğini koruyarak içeride bulunanları sakinleştirmeye çalıştı.

İstanbul'un Silivri açıklarında 6,9 kilometre derinliğinde 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bahçelievler kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe ve Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğrencilere devrederken depreme yakalandılar. Oda da bulunan resimler, Türk Bayrağı ve ağaçlar sallanmaya başladı. Belediye Başkanı Hakan Bahadır sakinliğini koruyarak içeride bulunanları sakinleştirmeye çalıştı. - İSTANBUL