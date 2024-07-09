Bahçelievler'de 6 katlı binanın çatı katı alev alev yandı - Son Dakika
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Bahçelievler'de 6 katlı binanın çatı katı alev alev yandı

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Bahçelievler'de bulunan 6 katlı bir binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sırasında binada yaşayan bir kadın kedisiyle birlikte kaçarken, ölü veya yaralı olmadığı bildirildi.

09.07.2024 13:28
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Bahçelievler'de 6 katlı binanın çatı katı alev alev yandı

İSTANBUL - Bahçelievler'de 6 katlı binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlere teslim olan çatı itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürülürken, o anlar havadan görüntülendi.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Bahçelievler Kuloğlu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri çatı katında çıkan yangını 30 dakika süren çalışmanın ardından kontrol altına aldı. İtfaiye ekipleri, binanın üst sokağına kurulan pazar nedeniyle yangına ulaşmakta zorlandı. Öte yandan, bir kişinin arabasını battaniye ile kapatarak yangından koruduğu görüldü. Ölü ve yaralının olmadığı yangında binada hasar meydana geldi. Binadan yaşayan bir kadın ise yangından kedisi alarak kaçtı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları havadan görüntülendi. Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

"İtfaiyeciler iyi çalıştılar, söndürdüler"

Yangını gören Eren Yılmaz, "Yoğun dumanı gördüm. Arabayla aşağı caddeden geçiyordum. Merak edip geldim. İtfaiyeciler iyi çalıştılar, söndürdüler. Ölü ve yaralı yok. Orada yaşayan varmış" dedi.

Kaynak: İHA

Bahçelievler, İtfaiye, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bahçelievler'de 6 katlı binanın çatı katı alev alev yandı - Son Dakika

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