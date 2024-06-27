Bahçelievler\'de bir binanın çatısında çökme yaşandı

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Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, çatısında kısmen çökme yaşanan binaya ilişkin, "Tahliyeyi gerektiren bir durum yok. Kolon ve kirişleri ön incelemede sağlam. Ama kesin netice karot sonucunda çıkacak" dedi.

Bahçelievler Hürriyet Mahallesi Güngören Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın çatısında kısmen çökme yaşandı. Olay yerine itfaiye, polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Ardından basın mensuplarına konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır, "Maalesef bugün ikinci üzücü hadisemiz var. 85 yılı yapımı 4 katlı bir bina her katında 4 tane daire var. 16 tane daire var. 3 tane de dükkan var. Üst kattaki balkonun su alması nedeniyle sıcak soğuk değişikliklerinden dolayı çökme olmuş, arkadaşlarımız içerde inceleme yaptılar. Karot alacaklar ama tahliyeyi gerektiren bir durum yok. Kolon ve kirişleri ön incelemede sağlam. Ama kesin netice karot neticesinde çıkacak. Sabah da söylediğim gibi olay aslında hem sosyolojik hem ekonomik hem de teknik. Sosyolojik neden komşular ifade ettiler. Kendi aralarında anlaşamıyorlar. Anlaşsalar bu zamana kadar kalmayacak, yıkılacaktı yenilenecekti. Ben buradan sizler aracılığıyla komşularımıza sesleniyorum. Lütfen en önceliğimiz kentsel dönüşüm olsun. Arabanızı değiştiriyorsunuz, üstünüze başınıza bakıyorsunuz, çok haklısınız ama lütfen evinizi de yenileyin. Lütfen gelin hep birlikte el birliğiyle kentsel dönüşümü hızlandıralım. Çürük binalardan kurtulalım küçük de olsa sağlam binalara geçelim. Burada çok endişe edilecek bir şey yok. Kaçak yok, kolon kesilmesi yok. Karot alacağız. Ama tahliyeye gerek görülmedi. Gerek görülürse tahliye ederiz, misafir ederiz" dedi. - İSTANBUL