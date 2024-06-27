Çöken binanın 3 katının kaçak olduğu ortaya çıktı
İSTANBUL - Bahçelievler'de çöken binanın 3 katının kaçak olduğu ortaya çıktı.
Zafer Mahallesi Yadigar Sokak'ta bulunan 7 katlı bina, sabaha karşı büyük bir gürültüyle kısmen çöktü. Çöken binanın resmi kayıtlarda 4 katlı olduğu, 1994 yılında kaçak 3 kat çıkıldığı ortaya çıktı. Binanın çökmeden önceki hali fotoğraf karesine yansıdı.
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