Bahçelievler’de çöken bina sonrası tedbir amaçlı yakınındaki binanın yıkımına başlandı

Bahçelievler'de tedbir amacıyla tahliye edildikten sonra çöken binanın bulunduğu alanda ekipler çalışma yapmıştı. Çalışmalar sonrası çöken binanın yanında bulunan ve kentsel dönüşüm sonrası boşaltılan apartmana da yıkım kararı çıktı. AFAD, itfaiye ve Bahçelievler Belediyesi ekipleri, geniş güvenlik önlemi alarak binanın yıkım çalışmalarını başlattı.

Bahçelievler'de, dün gece kolonlardan ses gelmesi üzerine boşaltılan 6 katlı bina çökmüştü. Olay sonrası çöken binanın yanında bulunan ve kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan başka bir binaya da ekiplerin çalışmalarının ardından yıkım kararı çıktı. AFAD, itfaiye ve Bahçelievler Belediyesi ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemi alarak, yolları ve sokak girişlerini kapattı. Yıkım çalışmaları başlanan binada ekipler, sokakta yoğun toz oluşmaması için su hortumu ile destek verdi. Bölgede çalışmalar sürüyor.