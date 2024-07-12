Bahçelievler'de İnşaatın Bitişiğindeki Bina Tedbir Amacıyla Boşaltıldı - Son Dakika
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Bahçelievler'de İnşaatın Bitişiğindeki Bina Tedbir Amacıyla Boşaltıldı

Bahçelievler\'de İnşaatın Bitişiğindeki Bina Tedbir Amacıyla Boşaltıldı

Bahçelievler'de yapımı devam eden inşaatın bitişiğinde bulunan 6 katlı bir binadan tuğla parçaları düşmesi üzerine bina tedbir amacıyla boşaltıldı. Belediye ekiplerinin sabah detaylı inceleme yapacağı binada, bina sakinleri çevre otellere yerleştirildi.

12.07.2024 02:28  Güncelleme: 02:29
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Bahçelievler'de yapımı devam eden inşaatın bitişiğinde bulunan 6 katlı bir binadan tuğla parçaları düşmesi üzerine bina tedbir amacıyla boşaltıldı. Belediye ekiplerinin sabah detaylı inceleme yapacağı binada, bina sakinleri çevre otellere yerleştirildi.

Olay, saat 23.00 sıralarında Bahçelievler Hürriyet Mahallesi Birlik Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapımı devam eden inşaatın bitişiğinde bulunan 6 katlı bir binadan tuğla parçalarının düşmesi üzerine vatandaşlar durumu Polis, itfaiye, AFAD ve belediye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Belediye, AFAD ve itfaiye ekipleri binada incelemelerde bulundu. Yapılan inceleme sonucunda 48 yıllık olduğu öğrenilen 6 katlı bina, tedbir amacıyla tahliye edildi. Güvenlik gerekçesiyle binaya alınmayan vatandaşlar Bahçelievler Belediyesi'ne bağlı zabıta ekiplerince konaklamaları için çevre otellere yerleştirildi. Belediye ekiplerinin yarın binada geniş kapsamlı inceleme yapacağı karot örneği alacağı öğrenildi.

Binada herhangi bir acil durumun olmadığını söyleyen Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Tabi ki 48 yıllık bir bina, bitişik binalar. Yandaki yer hafriyatı alınmış, zemini betonlaştırılmış. Fakat yan yana olduğu için yıkılan binanın inşaata başlanan, kentsel dönüşüme uğrayan binanın tuğlaları kalmış. Ordan döküldüğünü söylüyor arkadaşlar. Arkadaşlarımız gelip baktılar. Binada herhangi bir şu an için acil bir durum yok ama buna rağmen biz komşularımızı misafir ediyoruz bu gece için. Sabah erkenden karot alınacak ona göre karar verilecek. Bir çıtırtı duyulmamış, bir sallanma duyulmamış ama biz yine de emniyet açısından bu tedbiri alıyoruz ki bi sıkıntı oluşmasın. Buradan Bahçelievler'deki tüm komşularımıza şunu belirtmek istiyorum: Kentsel dönüşümü hızlandırmamız lazım. Burada hep birlikte bir karar verip bir an önce kentsel dönüşümü hızlandıralım" diye konuştu - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bahçelievler'de İnşaatın Bitişiğindeki Bina Tedbir Amacıyla Boşaltıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bahçelievler'de İnşaatın Bitişiğindeki Bina Tedbir Amacıyla Boşaltıldı - Son Dakika
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