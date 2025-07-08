Bahçelievler\'de Kaza: Motosikletli Yaralandı

Bahçelievler'de cadde üzerinde park halinde araca yaslanarak motosikletli arkadaşıyla konuşan adama, seyir halindeki otomobil çarptı. Kazada otomobil takla atarken, aracın çarptığı şahıs yaralandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında İstanbul Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 34 VE 4201 plakalı otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 34 NBZ 706 plakalı otomobile ve o sırada araca yaslanarak arkadaşıyla sohbet eden E.Y.'ye, son olarak 34 MEU 110 plakalı motosiklete çarptı. Kazaya neden olan otomobil, devrilerek durabildi. Kazanın etkisiyle E.Y., yola doğru savrularak yaralandı. Otomobil sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, arkadaşıyla sohbet eden motosiklet sürücüsü Ahmet T. ise son anda kaçarak kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı E.Y'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza sebebiyle yol üzerinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kazada araçtan son anda kaçan Ahmet T., "Motorun üstünde duruyordum. Yanımdaki arkadaşla sohbet ediyorduk. Yanımdaki beyaz arabaya yaslanmıştı. Arkadan şiddetli gelen araç, gelip duran araca vurdu. Yaklaşık 15-20 metre fırladı. Onun şiddetinden dolayı kendimi motordan aşağı attım. Eğer atmasaydım ayağım motorun altında ezilebilirdi. Motosiklet de beyaz araç da park halindeydi. Kaza sonrasında bize çarpan araç devrildi. Devrilen araçtaki kişide herhangi bir durum yok. Sadece beyaz araca yaslanan arkadaş yaralandı. O da ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sol taraftan ayağını hissetmediğini söyledi" dedi. - İSTANBUL