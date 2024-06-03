Bahçelievler'de Kuyumcu Soygunu: 4 Kilogram Altın Çalındı - Son Dakika
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Bahçelievler'de Kuyumcu Soygunu: 4 Kilogram Altın Çalındı

Bahçelievler'de bir kuyumcunun alt katında bulunan işyerini kiralayan 2 şüpheli, kiraladıkları dükkandan açtıkları delikle kuyumcudaki kasaya ulaşıp 4 kilogram altın çaldı. Şüphelilerin soygunu güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

03.06.2024 15:45
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Bahçelievler'de bir kuyumcunun alt katında bulunan işyerini kiralayan 2 şüpheli, kiraladıkları dükkandan açtıkları delikle kuyumcudaki kasaya ulaşıp 4 kilogram altın çaldı. Akılalmaz soygunu gerçekleştirilen şüpheliler yakalanırken, hırsızlık işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 20 Mayıs tarihinde saat 00.00 sıralarında Bahçelievler'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuyumcu dükkanı olan K.A. işyerine geldiğinde çelik kasanın içinde bulunan yaklaşık 4 kilogram altının çalındığını gördü. İş yeri sahibi, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda, 2 şüphelinin kuyumcunun alt katında bulunan dükkanı kiraladıkları ardından dükkandan açtıkları delikle, kasaya ulaştıklarını belirlendi. İşyeri güvenlik kameraları incelendiğinde şüphelilerin tam olarak kasanın altını oksijen kaynağıyla deldikleri sırada çıkan kıvılcımların görüntülere yansıdığı görüldü.

Çalışmaların devamında, kimlikleri tespit edilen Esat İ. (48) ile Mahmut Can Y. (21) yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bahçelievler'de Kuyumcu Soygunu: 4 Kilogram Altın Çalındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bahçelievler'de Kuyumcu Soygunu: 4 Kilogram Altın Çalındı - Son Dakika
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