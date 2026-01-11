Sağanak sonrası balkonu çöken boş binanın hasarı gündüz ortaya çıktı

Bahçelievler'de etkili olan sağanak yağış sonrası balkonu çöken binadaki hasar gündüz ortaya çıktı.

Olay 00.00 sıralarında Bahçelievler ilçesi Siyavuşpaşa Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi'nde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 ay önce karot örnekleri alınan ve sonrasında tahliye edilip yıkılması beklenen 6 katlı binanın 5'inci katında bulunan balkon, İstanbul genelinde etkili olan sağanak sonrası çökmüş, düşen parçalar sokağa dağılırken bir otomobil de parçalar yüzünden hasar almıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edilmişti. Polis ve itfaiye ekipleri binanın etrafını girişe kapatıp, çevrede güvenlik önlemi almıştı. Binanın bulunduğu sokak ise giriş çıkışlara kapatılmıştı. İtfaiye ekipleri tehlike arz eden balkon parçalarını aldıktan sonra olay yerinden ayrıldı. Çökme esnasında binanın yakınından kimsenin geçmediği için büyük bir facianın eşiğinden dönülmüştü. Hasar alan araç ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmıştı. Yetkililerin inceleme yaptığı binanın binanın yıkım sürecinin hızlandırılacağı öğrenilirken, balkonu yıkılan binadaki hasar gün ışığıyla ortaya çıktı. - İSTANBUL