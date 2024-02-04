Bahçelievler\'de Maske Takmış 2 Kişi Tekel Bayisini Basarak Saldırı Düzenledi

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Bahçelievler'de yüzü maskeli 2 kişi, tekel bayisini basarak dükkan sahibine silahla ateş etti. İşletme sahibi saldırıda elinden yaralanırken, saldırganlar kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 01.00 sıralarında Soğanlı Mahallesi Ferhat Sokak'ta bulunan bir tekel bayisinde yaşandı. İşletme sahibi Tayfun K.'nın içeride oturduğu sırada yüzü maskeli bir kişi dükkana girdi. Silahını çeken saldırganlar, ateş ederek olay yerine geldikleri araçla kayıplara karıştı. Şans eseri mermilerden biri Tayfun K.'nın yüzünü sıyırırken, diğer kurşun yüzünü koruduğu sırada eline isabet etti. Elinden kanlar akan Tayfun K., 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL