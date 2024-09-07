İstanbul'da Hastane Saldırısı: 24 Tutuklama - Son Dakika
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İstanbul'da Hastane Saldırısı: 24 Tutuklama

İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde ve Mahmutbey Caddesi'nde meydana gelen silahlı saldırılarla ilgili yapılan operasyonda 2 ayrı suç örgütü üyesi olan 24 kişi tutuklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun sonucunda 29 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

07.09.2024 20:35
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Bakan Yerlikaya duyurmuştu: Bahçelievler'deki hastane saldırısı ile ilgili 2 ayrı suç örgütü üyesi 24 kişi tutuklandı

İSTANBUL - İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi acil servisinde ve Mahmutbey Caddesi'nde meydana gelen iki silahlı saldırı olayı ile ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde birbirleriyle husumetli 'Atız- Casper' adlı 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonda 29 kişi gözaltına alındı. Düzenlenen operasyonu sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da faaliyet gösteren birbirleriyle husumetli 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kuyu-23" operasyonu sonucu 29 şüpheli yakalandı" ifadelerine yer vermişti. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 24'ü tutuklanırken, 5 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde 31 Ağustos günü saat 02.30 sıralarında meydana gelen olayda acil servis bölümünün önüne gelen şüpheliler, hastaneye doğru ateş açmıştı. Açılan ateşte o sırada dışarıda bulunan, bir hastane polisi, bir jandarma, hastane güvenlik görevlisi ve 2'si hasta yakını olmak üzere toplam 5 kişi yaralanmıştı. Aynı gece Mahmutbey Caddesi'nde yürüyen 3 kişiye de silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralanmıştı.

'Atız - Casper' adli 2 ayrı suç örgütü üyesi 24 kişi tutuklandı

İstanbul'da faaliyet gösteren birbirleriyle husumetli 'Atız - Casper' adlı 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kuyu-23" operasyonu sonucu toplam 29 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli 29 şahıstan 24'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 5 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurmuştu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmaları sonucu İstanbul genelinde faaliyet gösteren 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik "Kuyu-23" operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucu 29 şüpheli yakalanırken şüphelilerin, 27.08.2024 tarihinde İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde birbirleriyle husumetli olan iki organize suç örgütü arasında çıkan silahlı çatışmada 2 şahsın yaralanması olayı, 30.08.2024 tarihinde Bahçelievler ilçesinde gerçekleşen silahlı saldırı sonucunda ise örgüt üyesi E.K. isimli şahsın öldürülmesi ve 1 şahsın yaralanması, 30.08.2024 tarihinde Bahçelievler ilçesi Devlet Hastanesi önünde husumetli olduğu gruba karşı gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda orada bulunan 1 polis memuru, 1 jandarma personeli, 1 özel güvenlik görevlisi ve 2 sivil vatandaş olmak üzere toplam 5 şahsın yaralandığı eylemlere karıştıkları ve eylem hazırlığında oldukları tespit edildi. Operasyonlar sonucu; 2 adet Ak-47 uzun namlulu silah, 9 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet çalıntı motosiklet, 1 adet eylemde kullanılan otomobil, 1 adet çalıntı otomobil, 4 adet kar maskesi, 2 adet çelik yelek ve çok sayıda fişek ele geçirildi" ifadelerine yer vermişti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Hastane Saldırısı: 24 Tutuklama - Son Dakika

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