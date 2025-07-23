Bahçeşehir\'de Otoyol Yangını

TEM Otoyolu Bahçeşehir'de otluk alan alev alev yandı. Tedbir amaçlı çevredeki araçlar bölgeden uzaklaştırılırken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, 12.00 sıralarında TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkiinde yaşandı. Bilinmeyen bir nedenle başlayan yangında yaklaşık 2 bin metrekare alan alev alev yanarken, çevredeki araçlar yangının sıçrama riski nedeniyle uzaklaştırıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis güvenlik amacıyla TEM Otoyolu Bahçeşehir yan yolunun Ankara istikametini trafiğe kapattı. İtfaiye ekiplerinin alana birçok yönden eşzamanlı müdahalesiyle yangın daha fazla büyümeden söndürüldü. Boş arazinin alev alev yandığı anlar ise kameraya yansıdı. - İSTANBUL