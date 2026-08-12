Bahis Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
İskenderun'da, 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan H.İ.Y. polis tarafından tutuklandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bahis oynatmak suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.İ.Y., polis ekiplerince yakalanarak mahkemece tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.İ.Y., İskenderun'da yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen H.İ.Y., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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