Bahreyn'de İran Bağlantılı 41 Tutuklama

Bahreyn'de güvenlik güçleri, İran ile bağlantılı gruba operasyon düzenledi. Bahreyn İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, operasyon kapsamında İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı olduğu öne sürülen 41 kişi tutuklandı. Şahıslar, İran'a sempati duymakla ve "yabancı unsurlarla iş birliği yapmakla" suçlandı.

Açıklamada, savcılık soruşturmalarının İran'ın saldırılarına destek verme ve sempati gösterme ile bağlantılı vakaları da kapsadığı belirtildi. Ülkeye yönelik İran saldırılarını destekledikleri iddiasıyla onlarca kişinin vatandaşlığının iptal edildiği duyuruldu. - MANAMA