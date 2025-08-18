Bakan Bolat: Türkiye Ekonomisi Büyümeye Devam Ediyor - Son Dakika
3.Sayfa

Bakan Bolat: Türkiye Ekonomisi Büyümeye Devam Ediyor

18.08.2025 12:47
Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye'nin 22 yılda büyüme oranının dünya ortalamasının iki katını aştığını belirtti.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Ataşehir'de gerçekleştirilen programa katıldı. Bakan Bolat, "Dünya ekonomisinin ortalama büyüme hızının 2 katı civarında büyüme artışı sağladık. 1.4 trilyon dolarlık bir ekonomiyi aşmak üzereyiz" şeklinde konuştu.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat İstanbul'da bulunan çeşitli organize sanayi bölgelerinin sorumluları ve iş insanlarıyla Ataşehir YEDPA ticaret merkezinde bir araya geldi. Bakan Bolat, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye 22 yılda istikrarın sembolü haline geldi. Ekonomik kalkınma ve büyümenin sembolü haline geldi. Milli üretimini 6 kat arttırmayı başardı" ifadelerini kullandı.

"Bu yılda 390 milyar doları İnşallah aşacağız"

Programda konuşan Bakan Bolat, "AK Parti hükümeti olarak saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde göreve geldiğimiz 2002 yılından bu yana ticari hayatımızın tüm aktörleri için çok önemli adımlar attık, ciddi destekler sağladık. Gerçekten, Türkiye 22 yılda istikrarın sembolü haline geldi. Ekonomik kalkınma ve büyümenin sembolü haline geldi. Milli üretimini 6 kat arttırmayı başardı. İhracatını 7.3 kat, hizmetler ihracatını 8.2 kat arttırarak 375 milyar dolar toplam ihracatı geçen yıl başarmıştı. Bu yılda 390 milyar doları İnşallah aşacağız" dedi.

"Dünya büyüme hızı yüzde 2.8'di, bizimkisi ise yüzde 5.4 olmuştu"

Ekonomi alanında büyüme oranlarından bahseden Bolat, "Dünya büyüme ortalamasının çok üzerinde bir ortalama sağladık. 22 yılda yüzde 5.3 oranında bir ortalama. Bu, cumhuriyetimizin ilk kuruluşundan geçen 78 yıl ortalaması ise yüzde 4,8 idi. Çalkantılı 2020-2025 arasındaki dönemde ise dünya ekonomisinin ortalama büyüme hızının 2 katı civarında büyüme artışı sağladık. Dünya büyüme hızı yüzde 2.8'di, bizimkisi ise yüzde 5,4 olmuştu. Artık 1.4 trilyon dolarlık bir ekonomiyi aşmak üzereyiz. İnşallah, 16 bin, 17 bin dolarlık kişi başı gelire ulaşmak üzereyiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

