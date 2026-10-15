Bakan Çiftçi, tahliye alanlarında 4 bin 692 gıda malzemesi ulaştırıldığını açıkladı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Çiftçi, afet beslenme grubu aracılığıyla sahada ve tahliye alanlarında vatandaşlara 4 bin 692 adet gıda malzemesi ulaştırıldığını açıkladı. Açıklamaya göre malzemeler sahada ve tahliye alanlarındaki vatandaşlara ulaştırılmıştır.
Bakan Çiftçi: "Afet beslenme grubumuz aracılığıyla sahada ve tahliye alanlarında vatandaşlarımıza 4 bin 692 adet gıda malzemesi ulaştırılmıştır."
Kaynak: İHA
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