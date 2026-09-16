Bakan Güler: "Dünya savaş ve belirsizliklerin arttığı hassas bir dönemden geçiyor"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, dünyanın savaş ve belirsizliklerin arttığı hassas bir dönemden geçtiğini belirterek, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sadece gelişmeleri izleyen değil, bölgesinde istikrar üreten ve diplomatik askeri ağırlığını hissettiren küresel bir güç haline geldiğini vurguladı.

Bakan Güler, Afyonkarahisar'da düzenlenen teşkilat buluşmasında küresel güvenlik dengeleri, yerli savunma sanayii ve iç cephenin güçlendirilmesine ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Dünyanın savaş ve belirsizliklerin arttığı hassas bir dönemden geçtiğini belirten Güler, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sadece gelişmeleri izleyen değil, bölgesinde istikrar üreten ve diplomatik-askeri ağırlığını hissettiren küresel bir güç haline geldiğini kaydetti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hudut güvenliğinden Mavi ve Gök Vatan'daki hakların korunmasına kadar geniş bir alanda büyük fedakarlıkla görev yaptığını ifade eden Bakan Güler, ordunun bu gücünü savunma sanayiinde atılan tarihi adımlardan aldığını söyledi. İnsansız sistemlerden milli gemilere, hava savunma füzelerinden kara ve hava platformlarına kadar geliştirilen yerli sistemlerin askeri imkanları ileri taşıdığını belirten Güler, bu ürünlerin aynı zamanda ciddi bir ihracat kalemi olarak ülke ekonomisine büyük katkı sağladığına dikkat çekti.

"Gelişen şehirler Türkiye'nin toplam gücünü artırıyor"

Türkiye Yüzyılı vizyonunun bütüncül bir kalkınma modeli olduğunu kaydeden Güler, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Savunmada güçlü, ekonomide üretken, teknolojide ileri ve diplomaside etkili bir Türkiye hedefliyoruz. Şehirlerimizin ve ilçelerimizin gelişmesi, Türkiye'nin toplam gücünü doğrudan artırmaktadır. Türkiye Yüzyılı'nı üretimi artan şehirlerimiz, geleceğe güvenle bakan gençlerimiz ve huzur içinde yaşayan vatandaşlarımızla inşa edeceğiz. Bu sürecin en temel şartı ise güvenlik alanındaki kazanımlarımızı kalıcı kılmak ve milletimizin birlik ve beraberliğini tahkim etmektir."

"Terörsüz Türkiye ve Milli Dayanışma Kanunu tarihi bir adımdır"

Terörle mücadelede elde edilen kazanımlara değinen Bakan Güler, bin yıllık kardeşliğin güçlendirilmesi ve terörün ülke gündeminden tamamen çıkarılması hedefinin kararlılıkla sürdüğünü ifade etti. Gazi Meclis'te kabul edilen "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi Hakkındaki Kanun" ile sürecin hukuki ve kurumsal zemininin daha da sağlamlaştırıldığını belirten Güler, iç cephesini güçlü tutan bir Türkiye'nin uluslararası alanda çok daha fazla söz sahibi olacağını dile getirdi.

Konuşmasının sonunda Afyonkarahisar teşkilat mensuplarının saha çalışmalarına ve gösterdikleri fedakarlığa övgüde bulunan Bakan Güler, dezenformasyon ve provokasyonlara karşı sağduyunun korunması ve vatandaşla kurulan sağlam bağların sürdürülmesi konusunda teşkilat kademelerine önemli görevler düştüğünü ifade etti.