Bakan Güler, Yüksekova Kadın Futbol Takımı'nı ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hakkari ziyaretinde Yüksekova Kadın Futbol Takımı ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Hakkari ziyaretine ilişkin paylaşım yaptı. Hakkari'de Yüksekova Kadın Futbol Takımı'nı ziyaret eden Bakan Güler, TFF Kadınlar 1'inci Lig Şampiyonu olarak Süper Lig'e çıkmayı başaran gençleri tebrik ederek şunları söyledi:

"Geçen seneki şampiyonluk dolayısıyla sizi bir kez daha yürekten kutluyorum. Çok büyük bir işi başardınız. Hepimizin, Yüksekova'nın, Hakkari'nin gurur kaynağı oldunuz. Bunun için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu sene de aynı şekilde gurur kaynağımız olmaya devam edeceğinizden hiçbir şüphem yoktur. Size yürekten inanıyoruz. Burada da Hakkarigücü Spor ile iki takım olarak inşallah ligin rengi olacaksınız." - ANKARA