Adalet Bakanı: İki Çocuğun Ölümü Cinayet, Şüpheliler Gözaltında - Son Dakika
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Adalet Bakanı: İki Çocuğun Ölümü Cinayet, Şüpheliler Gözaltında

Adalet Bakanı: İki Çocuğun Ölümü Cinayet, Şüpheliler Gözaltında
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Van ve Afyonkarahisar'da ölen iki çocuğun dosyalarında intihar ve kaza süsü verilen olayların cinayet olduğunu, soruşturmalarda 7 şüphelinin gözaltına alındığını ve tutuklamalar yapıldığını açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Van'da ve Afyonkarahisar'da 2 çocuğun ölmesine ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Gürlek olayların cinayet olduğunu ve gerekli işlemlerin yapıldığını kaydetti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından 'adaletin gecikmemesi kadar gerçeğin karanlıkta kalmaması da bizim için vazgeçilmezdir' notuyla yaptığı paylaşımda, bu anlayışla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının iş birliği, Cumhuriyet başsavcılıklarının ve güvenlik güçlerinin etkin koordinasyonuyla faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini belirtti. Bakan Gürlek paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bu çerçevede, kamu vicdanını yaralayan iki olayda daha önemli gelişmeler kaydedildi. Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda, Van ve Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile İl Jandarma Komutanlıklarımızın yürüttüğü ortak çalışmalarla, intihar ve kaza süsü verilen iki ölüm olayının ardındaki gerçekler aydınlatıldı. Van'ın Başkale ilçesinde 10 Ocak 2024 tarihinde hayatını kaybeden 14 yaşındaki Damlanur Sarihan'ın ölümünün intihar olmadığına dair önemli bulgulara ulaşıldı. Gizli tanık beyanları, aile bireylerinin çelişkili ifadeleri, bir şüphelinin elinde atış artığı bulunması, olayda kullanılan silahın niteliği, silah üzerinde parmak izi olmaması ve olay sonrası iletişim kayıtları titizlikle değerlendirildi. Elde edilen bulgular üzerine soruşturma, kasten öldürme şüphesiyle derinleştirildi ve 7 Ağustos tarihinde Tekirdağ, Hakkari ve Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı."

"Kolluk mensuplarımız ile kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum"

Afyonkarahisar'da ise 24 Ocak tarihinde hayatını kaybeden 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar'ın yüksekten düşmediğini belirten Gürlek, Yakar'ın darp edilerek öldürüldüğünün ortaya çıkarıldığını belirterek, "Otopsi bulguları ile şüpheli ifadeleri arasındaki çelişkiler üzerine derinleştirilen soruşturmada; olayın "yüksekten düşme" gibi gösterilmeye çalışıldığı ve gerçeğin gizlenmesi için delillerin karartıldığı tespit edildi. Bu soruşturma kapsamında üvey baba B.K. çocuğu kasten öldürme ve eziyet; üvey dede M.K. ise ihmal suretiyle kasten öldürme ve suç delillerini gizleme suçlarından tutuklandı. Anne Z.K. ve A.K. hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Her iki dosyada büyük bir dikkat ve özveriyle çalışan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımıza, Van ve Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, Van ve Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlıklarımıza ve soruşturmalarda görev alan tüm yargı ve kolluk mensuplarımız ile kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Akın Gürlek, 3. Sayfa, Cinayet, Gürlek, Afyon, Kaza, Van, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adalet Bakanı: İki Çocuğun Ölümü Cinayet, Şüpheliler Gözaltında - Son Dakika

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