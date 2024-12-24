Bakan Işıkhan\'dan Patlama Mesajı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan Balıkesir'de bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlar için rahmet mesajı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlar için sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Bakan Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Patlamayı araştırmak üzere 2 başmüfettiş ile 1 müfettiş görevlendirilmiştir. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz." - ANKARA