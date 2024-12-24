Bakan Işıkhan'dan Patlama Mesajı - Son Dakika
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Bakan Işıkhan'dan Patlama Mesajı

Bakan Işıkhan\'dan Patlama Mesajı

Bakan Işıkhan, Balıkesir'deki patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

24.12.2024 10:57
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan Balıkesir'de bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlar için rahmet mesajı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlar için sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Bakan Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Patlamayı araştırmak üzere 2 başmüfettiş ile 1 müfettiş görevlendirilmiştir. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA

Vedat Işıkhan, Balıkesir, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Karesi, Son Dakika

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