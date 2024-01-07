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Bakan Yerlikaya: 81 ilde düzenlenen operasyonlarda 4 bin 853 firari yakalandı - Son Dakika
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Bakan Yerlikaya: 81 ilde düzenlenen operasyonlarda 4 bin 853 firari yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2024 yılının ilk 4 gününde, 81 ilde, aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen 'Çember-10' operasyonlarda 4 bin 853 firarinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, adam öldürme, cinsel suçlar, narkotik suçlar, terör ve KOM suçlarından aranan şahısların yakalandığı belirtildi.

07.01.2024 - 09:56,
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Bakan Yerlikaya: "81 ilde düzenlenen operasyonlarda 4 bin 853 firari yakalandı"

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 2024 yılının ilk 4 gününde, 81 ilde, aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen "Çember-10" operasyonlarda 4 bin 853 firarinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda " 0-5 yıldır aranmakta olan 4 bin 780 şahıs, 5-10 yıldır aranmakta olan 33 şahıs, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 40 şahıs yakalandı. Hırsızlıktan 867 şahıs, dolandırıcılıktan 355 şahıs, yağmadan 167 şahıs, adam öldürmeden 53 şahıs, cinsel suçlardan 123 şahıs,narkotik suçlardan 948 şahıs, terörden 66 şahıs, KOM'dan 532 şahıs olmak üzere toplam 4bin 853 şahıs Çember-10 Operasyonlarında yakalandı" ifadelerine yer verdi.

Bakan Yerlikaya: 81 ilde düzenlenen operasyonlarda 4 bin 853 firari yakalandı
Kaynak: İHA
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