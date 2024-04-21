Bakan Yerlikaya: 'Narkoçelik-13' operasyonlarında 194 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bakan Yerlikaya: 'Narkoçelik-13' operasyonlarında 194 şüpheli yakalandı

Geniş Video İzle

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde uyuşturucu madde imalat ve satışını yapan şahıslara yönelik düzenlenen 'Narkoçelik-13' operasyonlarında 194 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda toplamda 451 kilogram uyuşturucu madde ve 87 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

21.04.2024 08:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Yerlikaya: "81 ilde uyuşturucuya karşı 'Narkoçelik-13' operasyonlarında 194 şüpheli yakalandı"

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 81 ilde uyuşturucu madde imalat ve satışını yapan şahıslara yönelik düzenlenen "Narkoçelik-13" operasyonlarında 194 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişlerini Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre; Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca, 4 bin 289 ekip, 14 bin 108 personel ve 196 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 81 ilde "Narkoçelik-13" operasyonları düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucu 451 kilogram uyuşturucu madde ve 87 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 194 şüpheli ise yakalandı.

Düzenlenen operasyonlar sonucu Ankara'da 40 kilogram esrar ele geçirildi, 6 şüpheli ise yakalandı. İstanbul'da ise 7 kilogram kokain ele geçirilirken 1 şüpheli yakalandı.

Bakan Yerlikaya: \'Narkoçelik-13\' operasyonlarında 194 şüpheli yakalandı
Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bakan Yerlikaya: 'Narkoçelik-13' operasyonlarında 194 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Afyonkarahisar'da Firari Hükümlü Kömürlükte Yakalandı
    09:08 Afyonkarahisar'da Firari Hükümlü Kömürlükte Yakalandı

    Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, gizlendiği kömürlükte yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arama çalışmalarını sürdürüyor. 65 yaşındaki kadın hükümlü, kenevir ekimi suçundan dolayı cezaevine gönderildi.

  • Gaziantep'te uyuşturucu ve kaçak silah operasyonu: 1 şahıs tutuklandı
    09:03 Gaziantep'te uyuşturucu ve kaçak silah operasyonu: 1 şahıs tutuklandı

    Gaziantep'in Nizip ilçesinde yapılan operasyonda toprağa gömülü 2 varil içerisinde uyuşturucu madde ile 4 adet kaçak silah ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 1 şahıs tutuklandı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, Nizip ilçesinde belirlenen adreslere yönelik uyuşturucu ve kaçak silah operasyonu yaptı. Operasyon sonucunda 1 şüpheli şahıs yakalandı ve tutuklandı.

  • Bariyere çarparak 27 metre savrulan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
    08:13 Bariyere çarparak 27 metre savrulan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

    Denizli'de çevre yolunda direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçen motosiklet sürücüsü bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle 27 metre savrulan sürücü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Denizli'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
    08:04 Denizli'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

    Denizli'de çevre yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü, karşı şeride geçerek bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle 27 metre savrulan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Sultanbeyli'de İETT otobüsünde çıkan yangın kontrol altına alındı
    06:58 Sultanbeyli'de İETT otobüsünde çıkan yangın kontrol altına alındı

    Sultanbeyli'de sabah saatlerinde seyir halindeki İETT otobüsünde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın kısa sürede büyüdü ancak itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle Demokrasi Caddesi bir süre trafiğe kapatıldı. Otobüste yolcu olmaması olası bir faciayı önledi. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

  • Kütahya Tavşanlı'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
    06:36 Kütahya Tavşanlı'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

    Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kazada iki otomobil çarpıştı ve bir otomobil köprünün altındaki dereye uçtu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

  • Araç bariyerleri aştı, sürücü camdan fırladı
    04:48 Araç bariyerleri aştı, sürücü camdan fırladı

    Eyüpsultan'da demir bariyerlere çarpan bir otomobil şarampole yuvarlandı. Çarpmanın etkisiyle camdan ağaçlık alana fırlayan sürücü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.


08:39 Saadet’te değişim kurultayı Temel Karamollaoğlu aday olmayacak, koltuğu için yarışacak 5 isim var Saadet'te değişim kurultayı! Temel Karamollaoğlu aday olmayacak, koltuğu için yarışacak 5 isim var
08:16 Hamas liderinden Erdoğan’ın Kuvayi Milliye benzetmesiyle ilgili açıklama: Filistin halkı için övünç kaynağı Hamas liderinden Erdoğan'ın Kuvayi Milliye benzetmesiyle ilgili açıklama: Filistin halkı için övünç kaynağı
07:39 Orta Afrika Cumhuriyeti’nde tekne faciası En az 58 kişi hayatını kaybetti Orta Afrika Cumhuriyeti'nde tekne faciası! En az 58 kişi hayatını kaybetti
22:50 Marmara Denizi’nde korku dolu anlar Feribot fırtınanın ortasında kaldı, dev dalgalar araçları hurdaya çevirdi Marmara Denizi'nde korku dolu anlar! Feribot fırtınanın ortasında kaldı, dev dalgalar araçları hurdaya çevirdi
21:59 ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna, İsrail ve Tayvan’a 95 milyar dolarlık dış yardım paketini onayladı ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a 95 milyar dolarlık dış yardım paketini onayladı
08:11 Şevval Sam, Yan Oda dizisi final yapınca reklamcı sevgilisiyle görüntülendi Şevval Sam, Yan Oda dizisi final yapınca reklamcı sevgilisiyle görüntülendi
04:48 Araç bariyerleri aştı, sürücü camdan fırladı Araç bariyerleri aştı, sürücü camdan fırladı
00:09 Yine Diyarbakır Belediyesi, yine aynı görüntü Makam odasında da Türk bayrağını kaldırmışlar Yine Diyarbakır Belediyesi, yine aynı görüntü! Makam odasında da Türk bayrağını kaldırmışlar
23:16 ABD’de iki küçük kızla otelde buluşmaya giden yaşlı adam, polisle girdiği çatışmada öldü ABD'de iki küçük kızla otelde buluşmaya giden yaşlı adam, polisle girdiği çatışmada öldü
22:12 Silahlı soyguncu, ’’Helal kazanç’’ vurgulu paylaşım yapmış Silahlı soyguncu, ''Helal kazanç'' vurgulu paylaşım yapmış
21:49 ABD Temsilciler Meclisi’nden TikTok yasağına onay ABD Temsilciler Meclisi'nden TikTok yasağına onay
20:39 İsrailli bakanın Erdoğan’ı hedef alan çirkin paylaşımına Türkiye’den sert yanıt İsrailli bakanın Erdoğan'ı hedef alan çirkin paylaşımına Türkiye'den sert yanıt
18:50 İstanbul’da Yenibosna metro istasyonunu su bastı İstanbul'da Yenibosna metro istasyonunu su bastı
18:27 Sur Belediyesi’nde Atatürk ve Erdoğan’a hakaretle ilgili DEM Parti’den ilk sözler: Şahsın partiyle ilişkisi yok Sur Belediyesi'nde Atatürk ve Erdoğan'a hakaretle ilgili DEM Parti'den ilk sözler: Şahsın partiyle ilişkisi yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2024 09:19:34. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Yerlikaya: 'Narkoçelik-13' operasyonlarında 194 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement