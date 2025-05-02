Bakan Yerlikaya'dan Kadın Polise Saldırıya Tepki - Son Dakika
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Bakan Yerlikaya'dan Kadın Polise Saldırıya Tepki

İçişleri Bakanı Yerlikaya, kadın polise araçla yapılan saldırının devlete yönelik bir tehdit olduğunu belirtti.

02.05.2025 16:00
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Bakan Yerlikaya: "Görevini yapan kadın polisimize araçla saldırmak, sadece bir polise değil; devletimize, huzur ve güvenliğimize ve kamu düzenine yapılmış bir tehdittir"

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 Nisan'da girilmesi yasak olan bölgeye girmek isteyen bir parti aracının kadın polisin dur ihtarına uymayarak üzerine sürmeye devam ettiği olaya ilişkin, "Görevini yapan kadın polisimize araçla saldırmak, sadece bir polise değil; devletimize, huzur ve güvenliğimize ve kamu düzenine yapılmış bir tehdittir. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir" dedi.

Ankara Valiliği tarafından alınan eylem yasağına rağmen 23 Nisan'da bir parti aracının girişin ve beklemenin yasak olduğu Ankara Adliyesi bölgesine girmesi üzerine görev yapan kadın polisin dur ihtarında bulunmuştu. Araç sürücüsü dur ihtarına uymayarak kadın polisin üzerine aracı sürmüştü. Kadın polis gösterdiği ani refleks ile araçtan kaçmıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü ise olayla ilgili inceleme başlatmıştı. EGM tarafından sürücünün G.G isimli şahıs olduğu tespit edilerek kasten öldürme, kasten yaralama ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından dava açılmak üzerine suç duyurusunda bulunuldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise olayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görevini yapan kadın polise araçla saldırmanın sadece polise değil aynı zamanda devlete ve kamu düzenine yapılmış bir tehdit olduğunu kaydetti. Bu saldırıyı pervasız ve acımasız olarak nitelendiren Bakan Yerlikaya paylaşımında, saldırganın hukuk karşısında hak ettiği yanıtı alacağını belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Görevini yapan kadın polisimize araçla saldırmak, sadece bir polise değil; devletimize, huzur ve güvenliğimize ve kamu düzenine yapılmış bir tehdittir. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bu pervasız ve acımasız saldırı, hukuk karşısında hak ettiği yanıtı alacaktır. Gece gündüz demeden, milletimizin huzur ve güvenliği için görev başında olan polislerimize yönelik, fiziksel ya da sözlü her türlü saldırının karşısındayız ve olmaya da devam edeceğiz. Polisimiz, milletimizin hizmetindedir; onun emrindedir ve her zaman yanındadır" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bakan Yerlikaya'dan Kadın Polise Saldırıya Tepki - Son Dakika

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