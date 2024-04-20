İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır Sur Belediyesi Mazbata Töreni sonrasında Atatürk ve Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözler sarf eden U.G. adlı şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, Sur Belediyesi Mazbata Töreni sonrasında, makam odasında bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözler sarf eden U.G. adlı şüphelinin Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığını duyurdu. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › İçişleri Bakanı: Atatürk ve Erdoğan'a hakaret eden şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in annesi Safiye Demir, 90 yaşında hayatını kaybetti. Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden Safiye Demir'in cenazesi, Şalpazarı ilçesinde defnedilecek.
Diyarbakır Sur Belediyesi Mazbata Töreni sonrasında, makam odasında bulunan Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözler sarf eden U.G. adlı şüpheli, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı. Sur Belediyesi'nde mazbata töreni sonrasında Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözlerle ilgili soruşturma başlatıldı.
Çankırı'da etkili olan fırtınaya dayanamayan çifte minareli caminin bir minaresi yıkıldı. O anlar ise cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.
Sizin düşünceleriniz neler ?