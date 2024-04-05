Bakan Yerlikaya duyurdu: İsrail casuslarına yönelik operasyonda 8 gözaltı - Son Dakika
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Bakan Yerlikaya duyurdu: İsrail casuslarına yönelik operasyonda 8 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'de İsrail istihbaratına bilgi topladığı belirlenen 8 şüphelinin icra edilen operasyonla yakalandığını belirtti.

05.04.2024 19:25
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Bakan Yerlikaya duyurdu: İsrail casuslarına yönelik operasyonda 8 gözaltı

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'de İsrail istihbaratına bilgi topladığı belirlenen 8 şüphelinin icra edilen operasyonla yakalandığını belirtti.

Bakan Yerlikaya, operasyonla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT Başkanlığı ve EGM İstihbarat ve TEM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin; İsrail İstihbarat unsurları ile görüşmeler gerçekleştirdikleri, İsrail İstihbarat Servisinin hedefindeki Türkiye'de bulunan şahıslar ile şirketler hakkında bilgi derledikleri ve İsrail İstihbarat unsurlarına topladığı bilgi ve belgeleri aktardıkları tespit edildi. İsrail İstihbarat Servisinin hedefindeki Türkiye'de bulunan şahıslar ile şirketler hakkında bilgi derleyen ve İsrail İstihbarat unsurlarına topladığı bilgi ve belgeleri aktaran şahıslara yönelik düzenlenen 'Köstebek-3' operasyonunda 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 2'si tutuklandı. 6'sı hakkında adli kontrol kararı verildi" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bakan Yerlikaya duyurdu: İsrail casuslarına yönelik operasyonda 8 gözaltı - Son Dakika

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