Bakan Yerlikaya, "Şehidimizin ailesini dolandıran 11 şüpheliyi tek tek yakaladık"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne'de şehidimizin ailesini telefonla arayıp kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak 846 bin TL dolandırılan 11 şüphelinin yapılan operasyonlarla İstanbul ve Antalya'da yakalandığını duyurdu.

"11 ŞÜPHELİYİ TEK TEK YAKALADIK"

Sosyal medya hesabından "Kahraman şehidimizin ailesini dolandıran şüpheliler yakalandı" notuyla operasyonun detaylarını paylaşan Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Edirne'de, şehidimizin ailesini telefonla arayarak kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan şahıslar tarafından 846 bin lira dolandırıldığının ihbar edilmesi üzerine; İstihbarat Şube Müdürlüğümüz ile Asayiş Şube Müdürlüğümüzün koordineli çalışmaları sonucu İstanbul ve Antalya'da E.G., İ.K., M.H., B.Ö., K.S.E., A.E., A.Y., H.H.A., S.D., Ş.G. ve H.A. isimli 11 şüpheliyi tek tek yakaladık.

"DEVLETİMİZ HER ZAMAN YANLARINDADIR"

Şehit ailelerimiz, aziz şehitlerimizin bizlere bıraktığı en kutsal emanettir. Devletimiz ve milletimiz, her zaman elleri öpülesi şehit annelerimizin, şehit babalarımızın ve tüm yakınlarının yanındadır. Edirne Valimizi, Emniyet Müdürümüzü, İstihbarat Şube Müdürlüğümüz ile Asayiş Şube Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum"