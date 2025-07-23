Bakan Yumaklı'nın en zor anı! Kelimeler boğazında düğümlendi - Son Dakika
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Bakan Yumaklı'nın en zor anı! Kelimeler boğazında düğümlendi

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Bakan Yumaklı\'nın en zor anı! Kelimeler boğazında düğümlendi
23.07.2025 21:51
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Bakan Yumaklı\'nın en zor anı! Kelimeler boğazında düğümlendi
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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında 10 orman işçisi ve AKUT çalışanı şehit oldu. Acı haberi duyuran Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın duygusal anlar yaşadığı görüldü. Zaman zaman duraksayarak konuşmakta zorlanan Bakan Yumaklı, "10 fidan gibi kardeşimizi kaybettik. Üstüne söyleyeceğim hiçbir şey yok. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında alevlerin arasında kalan 10 orman işçisi ve AKUT çalışanı şehit oldu.

Bakan Yumaklı'nın en zor anı! Kelimeler boğazında düğümlendi

KELİMELER BOĞAZINDA DÜĞÜMLENDİ

Acı haberi Ankara'daki Yangın Yönetim Merkezi'nde yaptığı açıklama ile duyuran Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın duygusal anlar yaşadığı görüldü. Zaman zaman duraksayarak konuşmakta zorlanan Bakan Yumaklı, vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Tekrar buradan 86 milyon vatandaşımıza hassasiyet, ekstra dikkat, bütün vatandaşlarımızın tabiri caizse bu konuda teyakkuzda olmalarını istirham ediyorum. Başka söyleyecek söz bulamıyorum." dedi.

Bakan Yumaklı'nın en zor anı! Kelimeler boğazında düğümlendi

"10 FİDAN GİBİ KARDEŞİMİZİ KAYBETTİK"

Bakan Yumaklı, sözlerine şu şekilde devam etti: "1 Haziran'dan bu yana her platformda bunu bahsettik. Çok yüksek sıcaklık, yüksek şiddette rüzgar, düşük nem. Artık bunu basit bir orman yangını olmaktan çıkardı. 10 fidan gibi kardeşimizi kaybettik. Üstüne söyleyeceğim hiçbir şey yok. Milletimizin başı sağ olsun."

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Son Dakika 3.Sayfa Bakan Yumaklı'nın en zor anı! Kelimeler boğazında düğümlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Tuncay mert:
    sizin yani sahiplerin izin AKP yönetiminin beceriksizliği artık yeter 19 19 Yanıtla
    Mehmet Gelmez:
    yakanları ve yandaslrini ASIN 0 0
  • Osman A:
    Kelimeleri değil görevini düğümle.Sizin iş bilmezlikleriniz yüzünden pisi pisine insanlar ölüp duruyor.Sen ve Turizm bakanı derhal istifa etmelisiniz. 9 8 Yanıtla
  • mustafa kemal ünal:
    evet kesin boğazı düğümlenmiştir devletin kurumunun yangın söndürme uçakları icradan satılıkken 1.5 milyar bedelle 0 1 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Artık yeteeerrrrrrr istifa edin sandığı koyun milletin önüne yeterr diyoruz artık yeteerrr 0 1 Yanıtla
  • Mehmet Gelmez:
    ormanları yakanları niye besliyorsunuz ceza evinde ASIN HEPSİNİ 0 0 Yanıtla
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