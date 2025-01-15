Bakır Kablo Hırsızlığı: 4 Zanlı Yakalandı - Son Dakika
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Bakır Kablo Hırsızlığı: 4 Zanlı Yakalandı

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Malatya'da 1 milyon TL değerindeki bakır kablo hırsızlığı yapan 4 zanlı, 235 saatlik görüntüyle yakalandı.

15.01.2025 00:18
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Milyonluk bakır kablo hırsızlığı polise takıldı

235 saatlik kamera görüntüsünü inceleyen polis 4 zanlıyı yakaladı

MALATYA - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde piyasaya değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 2 bin 20 metre bakır kablo hırsızlığı olayının 4 zanlısı, izlenen 235 saatlik kamera görüntüleri sonrası yakalandı.

29 Aralık 2024 tarihinde Doğanşehir- Karşıyaka Mahallesi'nde bir iş yerinden piyasaya değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 2 bin 20 metre bakır kablo çalındı. Durumun fark edilmesinin ardından olayla ilgili çalışma başlatan Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri,15 farklı güvenlik kamerasına ait toplam 235 saatlik görüntüyü inceledi. Yapılan incelemeler sonucu, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği değerlendirilen 4 şüpheli şahıs kimlikleri tespit edilerek yakalandı.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.K. tutuklandı.

Bakır Kablo Hırsızlığı: 4 Zanlı Yakalandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bakır Kablo Hırsızlığı: 4 Zanlı Yakalandı - Son Dakika

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