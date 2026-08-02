Bakırını çıkarmak için kabloları yakarken, trafoyu yakıyordu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde trafodan yükselen duman ve alevler korku dolu anların yaşanmasına neden olurken, yangının bir şahsın topladığı kabloların bakırını çıkarmak için yaktığı ateşten kaynaklandığı ortaya çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, şahıs ise ifadesinin alınması için merkezine götürüldü.

Manavgat ilçesi Örnek Mahallesi Külliye Camii arkasında D-400 Karayolu yakınında bulunan bir elektrik trafosundan duman ve alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar ile adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler zevk edildi. Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra olay yerinin yakınında bulunan Manavgat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait bir sulama aracı da müdahalede bulundu.

"Her zaman yakıyorum"

Yangın ekiplerin müdahalesi sonucunda kısa sürede söndürülürken, elektrik dağıtım şirketi görevlileri tarafından yapılan kontrollerde yangının trafonun iç kısmına zarar vermediği, kablo ve cihazların sağlam olduğu belirlendi. Çevredeki vatandaşlar yangını olay yerinde bulunan ve adının Özgür Volkan Aslıhan olduğu belirlenen kişi tarafından çıkarıldığını iddia ettiler. Özgür Volkan Aslıhan, kendisinin karton ve kablo toplayarak para kazandığını, topladığı kabloları yaktığı sırada kuru otların tutuştuğunu söyledi. Aslıhan, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak ve işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezine gönderildi.