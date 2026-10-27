Bakırköy Belediyesi ihale soruşturmasında 58 şüpheli gözaltına alındı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Bakırköy Belediyesine yönelik, ihale dosyalarında usulsüzlükler neticesi kamu zararı oluştuğu, işletme sahiplerinden hukuka aykırı şekilde para talep edildiği iddiaları üzerine başlatılan soruşturmanın detaylarına ulaşıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bakırköy Belediye Meclis üyesi şüpheli Ali Rıza Akyüz'ün, Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davası kapsamında tutuklu bulunduğu, 3 Eylül 2026 tarihinde açıklanan ara kararda ise tahliye olduğu ortaya çıktı.

Bakırköy Belediye Başkanlığı tarafından yapılan mal ve hizmet alımına ilişkin ihale dosyalarında usulsüzlükler neticesi kamu zararı oluştuğu, iş yeri çalışma ruhsatı talep eden işletme sahiplerinden hukuka aykırı şekilde para talep edildiği, miktarı ödemeyen işletmelerin ruhsat işlemlerinin sürüncemede bırakıldığı iddiaları üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.

42 ihale dosyası üzerinden inceleme yapıldı

Yürütülen soruşturma kapsamında, 2024-2026 yılları arasında Bakırköy Belediyesinin farklı müdürlükleri tarafından yapılan açık pazarlık usulüne tabi 42 ihale dosyasına, 'ihaleye fesat karıştırma' ile 'irtikap' suçları üzerinden bilirkişi incelemesi yapıldı. Öte yandan, tespit edilen şüphelilerin HTS kayıtları ve MASAK raporları da analiz edilmişti.

58 şüpheli gözaltına alındı

Atılı suçlara iştirak ettiği değerlendirilen aralarında belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye personeli ile ihalelere katılım gösteren firma temsilcilerinin de bulunduğu 68 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmişti. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında başkan yardımcısı, meclis üyesi ile bir kısım müdür ve personelin de bulunduğu 58 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan isimlerin detayları ortaya çıktı

Şüphelileri yakalama çalışmaları devam ederken, gözaltına alınan isimlere de ulaşıldı. İsimler arasında, Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu'nun dayısı Metin Soğuksu, babası Mustafa Özdemir, belediye başkan yardımcıları Arda Karadağ, Nurcan Alan, Cemallettin Özdemir, Abdülhamit Pehlivan, belediye meclis üyeleri Ali Rıza Akyüz, Mustafa Fazlıoğlu, Destek Hizmetleri Müdürü Yunus Aliskan yer alıyor.

İBB davasında tahliye olan belediye meclis üyesi gözaltında

Öte yandan, soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bakırköy Belediye Meclis üyesi şüpheli Ali Rıza Akyüz'ün, Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davası kapsamında tutuklu bulunduğu, 3 Eylül 2026 tarihinde açıklanan ara kararda ise tahliye olduğu ortaya çıktı. Ayrıca, hakkında gözaltı kararı verilen şüpheli Belediye Meclis Üyesi Erkan Gül'ün, yurt dışında olduğu tespit edildi.