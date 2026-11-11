Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı 7 şüpheliyi gözaltına aldı, 17 taşınmaza el konuldu - Son Dakika
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı 7 şüpheliyi gözaltına aldı, 17 taşınmaza el konuldu

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı 7 şüpheliyi gözaltına aldı, 17 taşınmaza el konuldu
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının Türkiye, Almanya ve İsviçre'deki uyuşturucu ticareti soruşturmasında 7 şüpheli gözaltına alındı. MASAK raporuna göre suç gelirleri aile bireyleri adına alınan taşınmazlarla aklandı ve 17 taşınmaza el konuldu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Türkiye, Almanya ve İsviçre'de gerçekleştirilen uyuşturucu madde ticareti suçlarına iştirak ettikleri değerlendirilen şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 7 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri gelirleri taşınmaz alarak akladıkları belirlendi.

Türkiye, Almanya ve İsviçre'de uyuşturucu madde ticareti suçlarına iştirak ettikleri değerlendirilen şahıslara yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin söz konusu faaliyetlerden elde ettikleri suç gelirlerini, aile bireyleri adına aldıkları taşınmazların üzerine geçirerek akladıkları ortaya çıktı.

Uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri gelirleri taşınmaz sahipliği yoluyla akladıkları belirlendi

Şüphelilerin, uyuşturucu madde ticaretinden elde ettikleri gelirleri taşınmaz sahipliği yoluyla aklandığına ilişkin MASAK tarafından Mali Analiz Raporu hazırlandığı belirlendi. Raporda, çoğunluğu hisseli olmak üzere toplam 17 taşınmaz elde edildiği tespit edildi. Yapılan tespitler doğrultusunda, 4'ü İstanbul'da, 1'i Balıkesir'de toplam 5 adrese İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce eş zamanlı operasyon düzenlendi.

7 şüpheli gözaltına alındı, 17 taşınmaza el konuldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan, yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin adına kayıtlı 17 taşınmaza ise, 'kovuşturma konusu suçun işlendiğine ve bu suçtan elde edildiğine dair somut delillere dayanan kuvvetli şüphe bulunduğu' gerekçesiyle el koyma tedbiri uygulandı. Konuya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
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