Bakırköy'de otoparktaki araçlardan 30 milyon dolar çalındığı iddiasına ilişkin 3 kişi gözaltına alındı

08.03.2026 21:11
Bakırköy'de bir otoparkta çalındığı iddia edilen 30 milyon dolar ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. Olay, çalınan paranın eski bir yolsuzluk iddianamesi ile bağlantılı olması nedeniyle dikkat çekti.

Bakırköy'de site otoparkındaki iki araçtan 30 milyon dolar çalındığı iddiasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bakırköy'de 11 Şubat'ta bir sitenin otoparkında, iki otomobilin bagajından 30 milyon dolar çalındığı iddiası üzerine soruşturma sürüyor. Otoparkta çalınan 30 milyon doların, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk iddianamesinde adı 'emanetçi' olarak geçen Taç döviz isimli iş yeri sahibi Atilla Durmaz'ın oğlu Bilal Durmaz'a ait olduğu, Bilal Durmaz'ın, iş yerini taşıdığı iddiasıyla 100 dolarlık banknotlardan oluşan 30 milyon doları 1 aydır sitenin otoparkındaki iki otomobilin bagajında beklettiği iddia edilmişti. Soruşturma kapsamında 10 şahıs tutuklanmıştı. Konuyla ilgili çalışmalar devam ederken, firari olan 1 kişi ile birlikte 3 şüpheli daha gözaltına alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

