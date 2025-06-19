Bakırköy'de çarptığı polis memurunun ölümüne neden olan İETT şoförü hakkında karar açıklandı - Son Dakika
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Bakırköy'de çarptığı polis memurunun ölümüne neden olan İETT şoförü hakkında karar açıklandı

19.06.2025 14:40
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Bakırköy'de çarptığı polis memurunun ölümüne neden olan İETT şoförü hakkında karar açıklandı Bakırköy'de bir trafik kazasına müdahale eden polis Ogün Yürümez'e çarparak ölümüne neden olan İETT şoförü hakkında karar açıklandı.

Bakırköy'de çarptığı polis memurunun ölümüne neden olan İETT şoförü hakkında karar açıklandı

İSTANBUL - Bakırköy'de bir trafik kazasına müdahale eden polis Ogün Yürümez'e çarparak ölümüne neden olan İETT şoförü hakkında karar açıklandı. Mahkeme sanık Ahmet Gül'ün 5 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Bakırköy'de bir trafik kazasına müdahale eden polis Ogün Yürümez'e çarparak ölümüne neden olan İETT şoförü Ahmet Gül'ün yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Ahmet Gül ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada tanık olarak dinlenen polis memuru A.B., olay günü bir zabıta aracının kendisinin içinde bulunduğu araca arkadan çarptığını söyledi. Tanık polis "Gelen trafik ekibi kaza mahallinde dubalama yaptı. Ekip aracının tepe lambası açık şekildeydi. Gerekli önlemler alınmıştı. Biz ekip otosunun arkasındaydık. Sonrasında ben arkadan gelen bir ses duydum. Polis memuru kaçın diye bağırdı. Kaçın demesiyle birlikte ben kafamı sesin geldiği yöne çevirince belediye otobüsünün üzerimize geldiğini gördüm. Otobüs arkamızdaki sol bariyerlere çarparak geliyordu. Sonra rahmetliyi gördüm. Rahmetli yerde kaldırımla yolun birleştiği noktada yerde yatar vaziyette ve hareketsiz haldeydi" dedi. Tanık beyanının ardından mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, toplanan deliller ve alınan raporlar kapsamında sanık Ahmet Gül'ün kazada asli kusurlu olduğunu belirtti.

Mütalaada sanık hakkında 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Son sözü sorulan Ahmet Gül, "Yaşanılan olaydan dolayı üzgünüm. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme sanığın 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma' suçundan 5 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Sanığın hüküm ile birlikte tahliyesine de karar veren mahkeme, yurt dışına çıkmama şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 3 Kasım 2024'te Bakırköy'de meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede olay günü polis memurları A.P. ve R.A.K'nin içinde bulunduğu 01 AAJ 443 plakalı araç ile Adem Gündoğdu'nun kullandığı 34 BB 7783 plakalı aracın çarpıştığı belirtildi. İhbar üzerine olay yerine trafik polisi Ogün Yürümez ve polis memuru O.P.'nin gittikleri ve görev araçlarını tepe lambası açık şekilde yol üzerine park ettikleri iddianamede açıklandı. Bu esnada 34 HO 1852 plakalı İETT otobüsünün sürücüsü Ahmet Gül'ün, direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yolun sağ ve sol tarafındaki bariyerlere sonra da park halindeki resmi ekip aracına çarptığı iddianamede kaydedildi. Polis memuru Ogün Yürümez'e çarpan İETT aracının daha önce kaza yapan araçlara da çarparak durduğu iddianamede ifade edildi. Kazada polis memuru Yürümez'in olay yerinde şehit olduğu, müşteki polis O.P'nin ise yaralandığı iddianamede belirtildi. Hazırlanan iddianamede Ahmet Gül'ün 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bakırköy'de çarptığı polis memurunun ölümüne neden olan İETT şoförü hakkında karar açıklandı - Son Dakika

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