Bakırköy sahil yolunda Fırtına kabusu

Bakırköy sahil yolunda etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle bir ağaç 4 aracın üzerine devrildi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olay, Bakırköy sahil yolunda sabah saatlerinde meydana geldi . Etkili olan fırtına nedeniyle bir ağaç yoldan geçen 4 aracın üzerine devrildi. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen polis, itfaiye ve belediye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler araçların üzerine devrilen ağaç parçalarını kaldırmak için uzun süre uğraş verdi. Kaza sonrası Bakırköy sahil yolunun Yeşilköy istikameti trafiğe kapandı. İlk olarak araçların üzerindeki ağaç parçaları ve dallar kaldırıldı. Ardından, kalan gövde ve büyük parçalar motorlu testerelerle kesilerek yoldan temizlendi. Uzun süren kaldırma ve temizleme çalışmalarının ardından, devrilen ağaç ve hasarlı araçlar yoldan tamamen çekildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu Bakırköy sahil yolu Yeşilköy istikameti ulaşıma açıldı. - İSTANBUL