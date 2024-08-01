Bakırköy'de geniş bir arazide yangın çıktı - Son Dakika
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Bakırköy'de geniş bir arazide yangın çıktı

Bakırköy E-5 yan yolda geniş bir arazide çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının Prof. Dr. Mazhar Osman Hastanesi'nin bahçesine sıçraması endişesi yaşandı.

01.08.2024 13:51
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Bakırköy E-5 yan yolda geniş bir arazide otlar yandı. Yangın yerine gelen Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu "Yangın kısa sürede büyüyüp Prof. Dr. Mazhar Osman Hastanesi'nin bahçesine de yayılabilirdi. Kontrol altına alındı" dedi.

E-5 Karayolu Bakırköy yan yolda geniş bir arazide henüz belirlenemeyen nedenle otlar yandı. Kısa sürede büyüyen yangın geniş araziye yayılırken ağaçlara da sıçradı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Olay yerine gelen Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, yangın hakkında bilgi aldı. Başkan Ovalıoğlu, yangının Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastanesi bahçesine sıçmasından endişe ettiğini dile getirdi.

Ovalıoğlu "Biz bugün Bakırköy Belediyesi bünyesinde yangın söndürme tatbikatı yapıyorduk. O sırada burada bir yangın çıktığına dair bize haber geldi. İBB itfaiye ekiplerinin hemen duruma müdahale ettiklerinin bilgisini aldık. Yangın kısa sürede büyüyüp Prof. Dr. Mazhar Osman Hastanesi'nin bahçesine de yayılabilirdi. Bu endişeyi de taşıyordum. Geldikten sonra durumun kontrol altına alındığı bilgisine ulaştık. Burada çalışmalar devam edecek. Mahalle afet gönüllüleri ve AFAD'dan arkadaşlarda buradaydı" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bakırköy'de geniş bir arazide yangın çıktı - Son Dakika

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