Bakırköy'de Kamyon Alt Geçitte Sıkıştı - Son Dakika
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Bakırköy'de Kamyon Alt Geçitte Sıkıştı

Bakırköy\'de Kamyon Alt Geçitte Sıkıştı

Kamyon sürücüsüne yasaklı saatten geçiş nedeniyle 690 TL ceza kesildi. Maddi hasar oluştu.

23.12.2024 13:30
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Bakırköy'de alt geçitten geçmeye çalışan kamyon sıkıştı. Sürücüye yasaklı saatte alt geçitten geçtiği için 690 TL ceza kesildi.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Ataköy Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hammadde yüklü 19 DL 692 plakalı kamyon yol üzerinde bulunan ve kamyonların geçişine yasak olan alt geçitten geçmeye çalışırken sıkıştı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kamyon sürücüsüne yasaklı saatte Alt geçitten geçmeye çalıştığı için 690 TL ceza keserken, kamyon olay yerine gelen çekici yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan yol tekrar araç geçişine açıldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı ancak kamyonda maddi hasar meydana geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bakırköy'de Kamyon Alt Geçitte Sıkıştı - Son Dakika

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