Bakırköy'de Köpeğe Cinsel İstismar İddiası: Sanık Tahliye Edildi - Son Dakika
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Bakırköy'de Köpeğe Cinsel İstismar İddiası: Sanık Tahliye Edildi

Bakırköy'de Alice isimli köpeğe cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen P.T'nin yargılandığı davada, mahkeme sanığın tahliyesine karar verdi. Sanık, suçlamaları reddetti. Dava ertelendi.

04.10.2024 14:20
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Bakırköy'de Alice isimli köpeğe cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen P.T'nin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme, sanık Türk'ün tahliyesine karar verdi.

Bakırköy'de 4 Haziran günü ağaçlık bir alanda Alice isimli köpeğe cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen P.T'nin yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 38. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık P.T SEGBİS sistemi ile bağlandı. Bakırköy Belediye Başkanlığı avukatları Sinan Derman ve Esin Karaoğlu, İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi adına avukat Hafize Hilal Koçak, şikayetçi Özlem Sönmez ve avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada savunması sorulan sanık "Olayla bir ilişkim yoktur. Üzerime atılı suçu ben işlemedim. Görüntülerdeki kişi ben değilim" dedi. Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, suçun vasıf ve mahiyeti dikkate alındığında sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan hakim, savunmasının alınmış olması, üzerine atılı suçun alt ve üst sınırı, sabit ikametgah sahibi oluşu ve tutuklulukta geçirilen süreyi göz önünde bulundurarak sanığın kolluk birimine imza ve yurt dışına çıkmama adli kontrol şartları ile tahliyesine karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bakırköy'de Köpeğe Cinsel İstismar İddiası: Sanık Tahliye Edildi - Son Dakika

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