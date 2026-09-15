Bakırköy'de metruk binanın çatısında yangın 1 saatte kontrol altına alındı - Son Dakika
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Bakırköy'de metruk binanın çatısında yangın 1 saatte kontrol altına alındı

Bakırköy\'de metruk binanın çatısında yangın 1 saatte kontrol altına alındı
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İstanbul Bakırköy'de kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 4 katlı metruk binanın çatısında gece saatlerinde yangın çıktı. İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında can kaybı ve yaralanma olmazken binada büyük ölçüde maddi hasar oluştu.

İstanbul Bakırköy'de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında boşaltılan 4 katlı bir binanın çatısı alevlere teslim oldu.

Yangın, Yeşilyurt Mahallesi Başak Sokak üzerindeki 4 katlı metruk bir binada gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında boşaltılan 4 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükselmeye başladı. Mahalle sakinlerinin durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri binada soğutma çalışması başlattı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken binada büyük ölçüde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bakırköy'de metruk binanın çatısında yangın 1 saatte kontrol altına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakırköy'de metruk binanın çatısında yangın 1 saatte kontrol altına alındı - Son Dakika
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